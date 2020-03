Il Papa invita a vivere questo periodo con la forza della fede

Al termine della preghiera mariana dell’Angelus, il Papa dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, ha espresso nuovamente la sua vicinanza a quanti nel mondo in questo momento stanno soffrendo per l’epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne prendono cura:

Sono vicino con la preghiera alle persone che soffrono per l’attuale epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne prendono cura. Mi unisco ai miei fratelli Vescovi nell’incoraggiare i fedeli a vivere questo momento difficile con la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della carità. Il tempo di Quaresima ci aiuti a dare tutti un senso evangelico anche a questo momento di prova e di dolore.

Vicinanza e preghiera costanti

Non è la prima volta che Francesco si fa prossimo a quanti stanno lottando nei letti d’ospedale e in corsia per far fronte ad un’epidemia che dalla Cina, in poco più di un mese fa, ha raggiunto il mondo con oltre 100mila casi confermati e quasi 3500 vittime. Il 13 febbraio scorso al termine dell’udienza generale, il Santo Padre aveva rivolto “una preghiera per i fratelli cinesi”, “che trovino – aveva detto – la strada della guarigione il più presto possibile” e successivamente il 26 febbraio ancora una volta in occasione dell’udienza generale, aveva ricordato malati, operatori sanitari e autorità assicurando a tutti la sua vicinanza nell’impegno al contrasto dell’epidemia.