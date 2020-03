Scuole chiuse fino al 15 marzo. Disagi per le famiglie

La chiusura delle scuole in tutta Italia fino al prossimo 15 marzo creerà il caos e avrà enormi conseguenze per le famiglie italiane. Lo afferma il Codacons, intervenendo sulla misura al vaglio del Governo.

GENITORI COSTRETTI A PRENDERE PERMESSI E FERIE E A RICORRERE A BABY SITTER

Senza entrare nel merito del provvedimento, è innegabile che milioni di famiglie dovranno, con enorme fretta, organizzarsi per accudire i propri figli – spiega il Codacons – Chi non può contare sull’aiuto di nonni e parenti dovrà necessariamente prendere ferie e permessi sul lavoro, con conseguente calo della produttività in tutta Italia e ripercussioni economiche enormi. Oppure si dovrà ricorrere a baby sitter, con tutte le relative spese del caso.

GOVERNO VARI MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI

Per tale motivo chiediamo al Governo di varare subito misure a sostegno delle famiglie con figli, come sgravi fiscali e la sospensione degli obblighi contributivi per chi sarà costretto a ricorrere a baby sitter durante il periodo di chiusura delle scuole – conclude l’associazione.

