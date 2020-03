Padova, M’illumino di meno 2020

“Quest’anno, il 6 marzo, spegniamo le luci e piantiamo un albero. Un albero fa luce”.

Con questo invito Caterpillar – la nota trasmissione di Radio2 – lancia l’edizione 2020 di M’illumino di meno, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Come già negli anni trascorsi, il Comune di Padova aderisce con convinzione a questa manifestazione, spegnendo le luci dei luoghi più centrali della città quale tangibile simbolo di adesione all’iniziativa e mettendo in campo un programma di eventi ridotto rispetto al passato a causa delle limitazioni imposte dalle misure per il contenimento del coronavirus.

Il programma

Si parte la mattina con “Spegni le luci e pianta un albero”: alle ore 10:30, alla presenza dell’assessora all’ambiente e al verde, verranno messi a dimora sette alberi da frutto (tre albicocchi, due peschi, un pero e un melo cotogno) nel Parco del Basso Isonzo, sito pilota del progetto europeo Veneto Adapt, dedicato alle misure di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Alle 18:30 al Planetario di Padova (via Cornaro, 1) andrà in scena invece “Il cielo che vediamo e quello che non vediamo più”: una proiezione speciale in cui verranno evidenziati gli effetti dell’inquinamento luminoso sull’osservazione astronomica. Segnaliamo che l’ingresso al Planetario sarà limitato secondo le prescrizioni previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo scorso.

Come nelle precedenti edizioni, per sottolineare l’importanza di evitare sprechi energetici e ricordare a tutti di vivere sostenibilmente, le luci di alcuni edifici simbolo della città verranno spente.

Dalle 18:00 alle 20:00 rimarranno al buio

Palazzo Moroni, Palazzo del Capitanio, piazza delle Erbe, piazza dei Frutti, piazza dei Signori, via VIII Febbraio, piazzetta Pedrocchi, piazzetta Garzeria, Prato della Valle e la Specola.

Stessa sorte toccherà alla Basilica, al Convento e al piazzale di Sant’Antonio; a Palazzo Bo, Palazzo Storione e ad alcuni dipartimenti di Ateneo; infine l’Osservatorio Astronomico effettuerà lo spegnimento totale dei computer e dell’intero impianto di riscaldamento per tutto il fine settimana.

Inoltre, l’Ateneo patavino proporrà sui suoi canali social un approfondimento offerto dai propri ricercatori sul ruolo delle piante e degli alberi nella conservazione della biodiversità, sulle minacce alle quali gli ecosistemi terrestri sono sottoposti a causa degli attuali modelli di produzione e consumo e sul contributo che ciascuno di noi può dare per contenerle.

Termini di rfilessione

Infine daranno il proprio contributo in termini di riflessione e azione alcuni esercizi commerciali (Fisiosport Civitas Vitae, La Bottega del Prosciutto, Pizzeria La Lanterna, Ristorante Zairo, Osteria di Fuori Porta, Pasticceria Estense, Starbook Libreria Mondadori) che hanno sottoscritto l’impegno a: fare una corretta raccolta differenziata e sensibilizzare la clientela, abbassare luci e riscaldamento, esporre in vetrina un messaggio coerente con il tema di “M’illumino di meno”.