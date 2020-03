Di Maio: “Abbiamo mangiato insieme una buona pizza napoletana”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Per rispondere a quella immagine vergognosa, oggi in compagnia dell’ambasciatore francese in Italia, che ringrazio, abbiamo mangiato insieme una buona pizza napoletana, una delle eccellenze italiane che tutto il mondo ci invidia. Adesso stop alle polemiche, difendiamo con tutte le forze i nostri prodotti, le nostre qualità, il nostro Made in Italy. Grazie mille a Gino Sorbillo per l’ospitalità.