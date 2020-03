Potere al Popolo, Coronavirus: “Ma perché non viene requisita la sanità privata?”

Gli ospedali pubblici sono al collasso nelle regioni più ricche del paese. Il personale sanitario, prima di tutto in Lombardia è costretto a turni e condizioni di lavoro indegne e pericolose, a Cremona ci sono difficoltà ad ospitare tutti i malati.

Tante visite ed interventi ospedalieri vengono rinviati per far spazio ai malati di corona virus.

Cosa succede?

Chi in questo momento subisce il rinvio ha solo due alternative: o aspettare sperando che non succeda niente, o rivolgersi ai privati, pagando.

Già la sanità privata, quella che in Lombardia oramai assorbe la maggioranza dei fondi pubblici destinati al servizio sanitario.

Perchè non è coinvolta?

Già perché questa sanità, che prospera coi soldi pubblici, non viene minimamente coinvolta nella crisi epidemica? Perché invece che piantare tende davanti agli ospedali pubblici, non vengono requisiti ed usati quelli privati? Cosa, esattamente, lo impedisce? A parte la vergogna di una classe politica che dopo aver distrutto la sanità pubblica ora sta dando il peggio di sé?

Usiamo le cliniche private per affrontare l’emergenza!