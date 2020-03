Bersani sul Coronavirus, bene misure governo, muovere domanda interna

Sappiamo che questa crisi del coronavirus dal punto di vista economico è una ciliegina su una torta già amara, perché noi avevamo già due cose che non possiamo dimenticare: un’industria che è in una transizione tecnologica pesante – perdiamo 4 punti in un anno, la Germania 6,8 – e il regalo che ci hanno fatto i sovranismi del mondo, dazi, Brexit eccetera. Le misure del governo in questo quadro sono sensate. Vanno certo allargate ed estese alle zone gialle o anche a livello nazionale – caso fra tutti il turismo. Basteranno? Credo di no, considerata la torta a strati. E quindi avremo bisogno sia del margine europeo, che non ci verrà negato, sia forse anche di una riconsiderazione di alcune nostre operazioni. Bisognerà usare a largo raggio i crediti di imposta. Un problema molto serio ad esempio sarà la liquidità delle piccole imprese, quindi servirà un’iniziativa molto forte di accesso al credito garantito. Poi bisogna svegliare il mercato interno, il che è impossibile a prescindere dalle opere pubbliche e dall’edilizia.