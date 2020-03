Morra (M5S): “La ‘ndrangheta voleva sparare al maresciallo dei Carabinieri Andrea Marino”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

La ‘ndrangheta voleva sparare al maresciallo dei Carabinieri Andrea Marino che aveva abbandonato per protesta la processione della Madonna delle Grazie ad Oppido Mamertina il 2 luglio del 2014, quando la statua della Madonna fu fatta inchinare al transitare davanti all’abitazione di Mazzagatti Giuseppe (lo scrivo esattamente anteponendo il cognome al nome come si fa nelle operazioni di Polizia Giudiziaria).

Il paese di cui abbiamo parlato stamattina, ove il parroco, don Marco Larosa, non prende posizione contro le mafie e preferisce non parlarne, per non offendere nessuno…

C’è bisogno di più uomini e donne come il maresciallo Marino, che abbiano la dignità (e dunque la libertà) di andarsene schifati al cospetto di chi si inchina alla ‘ndrangheta e quindi alle mafie, con gesti o parole di omertà, di sottomissione.

E se i fedeli della chiesa di Sant’Eufemia d’Aspromonte abbandonassero, per una domenica, la Messa di don Marco Larosa?