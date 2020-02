Di Maio: “E’ stata rafforzata una leale collaborazione tra Italia e Francia”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Appena concluso il vertice italo-francese nella splendida cornice di Napoli. A Palazzo Reale è stata rafforzata una leale collaborazione tra Italia e Francia. Insieme abbiamo affrontato temi importanti come il conflitto libico. Ovviamente abbiamo ribadito che per superare questa guerra va fermato l’ingresso delle armi in Libia. E a livello europeo stiamo lavorando seguendo questa direzione.

Per essere più chiari: non si chiudono confini, nessuna restrizione o blocchi da parte del governo francese. Solo una convinta collaborazione tra i nostri Paesi. Lo voglio dire chiaramente: l’Italia è forte e solidale, sapremo affrontare nel migliore dei modi qualsiasi tipo di difficoltà. Quello che ci interessa in questo momento è tutelare la salute dei cittadini e supportare sia le imprese che il settore turistico.

Questa per noi è una priorità!