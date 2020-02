Potere al Popolo sull’effetto del Reddito di Cittadinanza

Per noi la campagna elettorale non vuol dire andare in giro a promettere “l’impromettibile” o a dichiarare l’infattibile.

Vuol dire incrociarsi con i problemi concreti, reali, degli abitanti delle nostre terre.

L’altro giorno ho incontrato Anna, disoccupata e divorziata, con 3 figli a carico.

Ho conosciuto l’umanità di Anna

La forza di portare avanti una famiglia in una periferia di Napoli, come fanno tante donne della nostra città.

Ho fatto con lei la spesa, un gesto che purtroppo molto spesso assume il sapore della conquista piuttosto che quello della normalità.

L’abbiamo fatta vedendo cosa si può comprare con il reddito di cittadinanza a cui lei ha diritto.

Ho imparato tanto, su come funziona il reddito, quali possibilità fornisce e quali problemi non risolve.

Quello che penso del reddito, è quello che dichiara Anna alla fine del video: è una misura importante, ma non basta. Servono reale politiche per il lavoro, soprattutto al Sud.

Me lo ha confermato con i suoi racconti e con le sue parole

Perché a fare gli slogan (da una parte e dall’altra) siamo bravi tutti, ma a nessuno viene in mente semplicemente di ascoltare e capire quali potrebbero essere delle politiche davvero risolutive dei problemi del Sud e del nostro Paese.

“Il reddito ovviamente per me è una cosa molto importante per comprare le cose di prima necessità. Però penso che non può durare per sempre questa cosa, perchè dura per un anno e mezzo, ma una volta che è finito cosa ci resta? Quello che serve davvero, invece, è un vero lavoro”.

Grazie Anna.