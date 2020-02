Ostia, CasaPound: “Marsella interrompe la Raggi, lei va via”

Questa mattina nell’aula del X Municipio, a sorpresa, è stata presente Virginia Raggi, durante la seduta il consigliere di CasaPound Italia Luca Marsella, ha chiesto alla sindaca notizie sullo sgombero dell’ex colonia Vittorio Emanuele, che senza rispondere ha abbandonato l’aula.

Il futuro della colonia

“Ho chiesto alla sindaca Raggi quando verrà sgomberata l’ex colonia Vittorio Emanuele – dichiara Marsella- ma senza nessuna risposta, ha preferito abbandonare l’aula. Questa amministrazione paga le utenze a centinaia di immigrati, che si sono resi colpevoli di reati nel corso degli anni e oggi, ancora una volta la Raggi, non solo non risponde, ma continua a difendere questa occupazione. Il X Municipio è allo sbando – conclude Marsella- e questi teatrini del M5S non sono più tollerati dai cittadini”