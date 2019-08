Pascucci: “Casapound: da Viminale, Prefettura e Campidoglio un anno di strani silenzi”

“Esattamente un anno fa, in qualità di consigliere della Città

Metropolitana di Roma, scrissi al ministro dell’Interno, al Prefetto di

Roma e alla sindaca della Capitale per chiedere lumi sullo sgombero

della sede abusivamente occupata da oltre quindici anni dal partito

politico Casapound, che fra l’altro inneggiando al fascismo è contro la

costituzione italiana”. A sostenerlo è Alessio Pascucci, coordinatore

nazionale di Italia in Comune e consigliere della Città Metropolitana di

Roma.

“Un anno di ingiustificato e grave silenzio da parte di chi aveva il

dovere di rispondere oltre che intervenire per riportare la legalità

laddove da anni viene consentito, unico caso in Italia, ad un partito

politico di avere sede in un immobile dello Stato pagato da tutti i

contribuenti”, osserva Pascucci.

“Che a non rispondere sia Salvini era da aspettarselo, vista la

vicinanza a Casapound e ai modi poco democratici con il quale il

ministro tratta chiunque osi criticarlo. Ma dalla sindaca Raggi, oltre

la sceneggiata della consegna della lettera per richiedere la rimozione

della scritta dal palazzo, mi aspettavo di più. Una sindaca purtroppo

costretta, per motivi politici evidenti, a sottostare a tutti i diktat

della Lega, un pó come avviene a livello nazionale dove il M5S sta

appoggiando la deriva intollerante degli alleati di governo. A questo

punto – conclude il coordinatore di Italia in Comune – proveremo a

consegnare a mano la missiva, con la speranza che tra un selfie e

l’altro il Ministro del prima gli italiani, purchè fascisti e abusivi,

trovi il tempo di mandare a sgomberare la sede di Casapound che, ironia

della sorte, dista appena ottocento metri dal Viminale”.

Lo comunica in una nota l’Ufficio stampa di Italia in Comune.