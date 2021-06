Raggi: “Gualtieri è molto confuso e dice cose a vanvera”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Gualtieri è molto confuso e dice cose a vanvera. Gli ricordo che, dopo anni di immobilismo, sono stata l’unica ad opporsi concretamente all’occupazione del palazzo di via Napoleone III, in pieno centro a Roma, da parte di Casapound. Sono stata io a scrivergli chiedendo di sgomberare l’edificio che era nella disponibilità del ministero che lui stesso guidava. Prima di me, nessuno neanche parlava dello sgombero di Casapound.

Ricordo, invece, che quando sono andata con gli uomini di Polizia Capitolina e Questura per poter almeno rimuovere la scritta “Casapound” sulla facciata del palazzo, unica attività che la legge consente al sindaco, Gualtieri era assente. Ricordo anche le numerose lettere e le mie dichiarazioni alla stampa che chiedevano a Gualtieri un intervento concreto: ha lasciato cadere tutto nel vuoto.

Gualtieri, d’altronde, dimostra di non avere alcuna competenza per guidare Roma: non ha idea di come si governi un Comune. Imputa al sindaco le responsabilità del Piano Sgomberi: dovrebbe sapere, ma evidentemente non lo sa, che il piano non viene realizzato dal sindaco ma concordato all’interno di una cabina di regia con Prefettura, Forze dell’Ordine, Enti locali e Ministeri. Quelle riunioni alle quali non ha mai partecipato, altrimenti avrebbe evitato di fare una gaffe su Casapound.

Ps. Era agosto 2019, per chi ha la memoria corta…