Il Sindaco sulla Festa nazionale del 1° maggio a Padova

“Una bellissima notizia per Padova, città Capitale europea del volontariato 2020, che spalanca le porte a tutte le forme di impegno presenti in Italia. Una nuova conferma della centralità acquisita dalla nostra Padova, grazie a questo importante riconoscimento che, per la prima volta, tocca una città italiana”.

“I Sindacati svolgono un ruolo decisivo nella nostra società, dando voce al lavoro, che la nostra Costituzione pone a fondamento della Repubblica. In un contesto in cui sono ancora tante le ingiustizie da sanare e i traguardi da ottenere, questo momento importante sarà di certo occasione di una grande riflessione che parte da Padova e contamina tutto il Paese. Sono davvero soddisfatto per questa scelta, che produrrà un grande evento, che mette al centro i diritti e do, già adesso, il benvenuto a tutte le lavoratrici e ai lavoratori che saranno in città nell’occasione del primo maggio nazionale”.