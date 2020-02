Sharing, Milano: in arrivo gli scooter elettrici di Acciona

Un nuovo operatore di scooter sharing elettrico si aggiunge alla flotta già presente a Milano. Domani, martedì 18 febbraio alle ore 11:30, Acciona presenta il suo servizio full-electric presso la Sala Stampa di Palazzo Marino.

Saranno presenti

Marco Berti Responsabile Moto.it Elettrico, Filippo Maria Brunelleschi Direttore Espansione del Servizio di Mobilità di Acciona, Riccardo Valle Responsabile per l’Italia del Servizio di Mobilità di Acciona. Al termine sarà possibile vedere e provare gli scooter in via Case Rotte.