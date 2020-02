Sassari, 13 persone denunciate per reati ambientali dall’inizio dell’anno ad oggi

Dall’inizio dell’anno, i Carabinieri del N.O.E. di Sassari, specializzati nella tutela ambientale con competenza areale nelle provincie di Sassari e Nuoro, nel corso delle attività di repressione dei reati contro l’ambiente, hanno denunciato in stato di libertà, in varie occasioni, alla competente autorità giudiziaria, tredici persone per diversi gravi illeciti ambientali, che vanno dalla realizzazione di alcune discariche abusive di rifiuti speciali pericolosi e non, al trasporto di rifiuti speciali con veicoli non autorizzati, all’abbandono di ingenti quantitativi di rifiuti, nonchè per l’inosservanza, da parte di titolari di imprese, delle prescrizioni ambientali contenute nelle autorizzazioni per la gestione degli impianti per il recupero e lo smaltimento di rifiuti.

Smaltimento illecito dei rifiuti

Alcuni imprenditori sono stati segnalati anche per la totale inadempienza delle ordinanze, emesse dalle competenti autorità, che disponevano il ripristino dello stato dei luoghi, precedentemente adibiti a discariche abusive e abbandono di rifiuti. Durante le attività istituzionali, è stato eseguito il sequestro di una vasta discarica di rifiuti speciali, costituiti da inerti provenienti dalla demolizione di opere edili. sono state inoltre elevate, sempre per varie violazioni alla normativa ambientale, dieci sanzioni amministrative a legali responsabili di società che operano nel settore, per un ammontare complessivo di circa 25.000,00 euro.

