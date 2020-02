Frate: “Mettere da parte gli slogan”

Così l’onorevole Flora Frate sulla sua pagina Facebook:

Su questo dovrebbe lavorare la classe dirigente nazionale. Dal Governo, non dalle piazze. La risposta al bisogno di giustizia sociale non passa per la sottrazione dei diritti altrui. Come si sta tentando di fare con i precari della scuola, mettendo gli uni contro gli altri.

Continuerò a fare la mia parte dalla Commissione Lavoro, spronando il Governo affinché inizi una fase nuova, di rilancio dell’azione politica. Smettiamola di litigare prima di andare a sbattere.