La seconda laurea sì, ma online

Sembra che ogni anno, in Italia, ci siano circa 8000 persone che si iscrivono all’università per prendere una seconda laurea. Anche i dati Istat parlano chiaro: un milione e centoventiquattro studenti conseguono dopo l’università un altro diploma, tra master e nuovo titolo di laurea.

Ma perché qualcuno dovrebbe voler prendere un secondo “pezzo di carta”?

I post sui social dei neolaureati con la corona d’alloro in testa mostrano sempre facce sollevate, felici, libere dalla fatica dello studio. Le didascalie parlano del raggiungimento del traguardo e dell’inizio di una nuova fase di vita. Niente fa pensare alla possibilità di una nuova immatricolazione. Anche perché si presuppone che dopo la laurea ci sia la possibilità di iniziare a lavorare.

In realtà, a pensarci, non è così strano che si possa desiderare un secondo titolo di studio. Innanzitutto, per motivi lavorativi. Qualsiasi professione richiede una sempre crescente specializzazione e questa può essere ottenuto non solo tramite l’esperienza, ma anche grazie allo studio. Ecco perché è importante iscriversi a dei master o a dei corsi di laurea affini e complementari con quello che già si è conseguito.

L’essere umano ha bisogno di novità, di cambiamenti, di mantenere viva la sua capacità di ragionare. Non è strano, una volta impostata la propria routine, cercare degli strumenti per variarla e, di conseguenza, animarla. Lo studio universitario rappresenta un ottimo diversivo visto che si leggono libri diversi e si approfondiscono altrettanti argomenti.

Infine, se qualcuno a 18 anni non ha potuto/voluto scegliere il corso di studi che lo appassionava, ha la possibilità di farlo in un secondo momento.

Una volta chiarito il perché, c’è da chiedersi il come

Fare lo studente universitario a 18 anni è un conto. Farlo dopo i 25 è un altro. Quello che cambia (almeno nella maggior parte dei casi) sono il tempo e le energie che si hanno a disposizione. Riprendere i libri in mano può essere un problema, soprattutto quando si lavora. È difficile frequentare le lezioni se si è seduti dietro a una scrivania. Così come diventa difficile andare alla ricerca del materiale da studiare e andare al ricevimento dei professori.

Fortunatamente, esistono le università telematiche! Realtà come UniCusano danno la possibilità di accedere a qualsiasi ora del giorno a una piattaforma online dove seguire le lezioni, visionare il materiale didattico, parlare con i docenti, fare test di autovalutazione e molto altro. Attraverso la rete, si può studiare comodamente da casa nel tempo libero e recarsi in sede solo per gli esami.

Riguardo a quale facoltà scegliere, dipende tutto da chi si iscrive. Potrebbe essere utile scegliere un corso di laurea affine a quello precedentemente frequentato di modo da far convalidare alcuni esami. Ad esempio, chi ha fatto giurisprudenza o scienze politiche, potrebbe scegliere una laurea in economia online visto che è una materia già affrontata nel primo percorso di studi.

Se, invece, la seconda laurea serve per cambiare lavoro o per migliorare la propria situazione economica, è opportuno ragionare sulla seconda scelta universitaria in termini di utilità: qual è il percorso di studi che mi garantisce un più rapido ingresso nel mondo del lavoro?

Ogni caso è a sé. Quello che è importante è essere convinti delle proprie scelte e portarle fino in fondo.