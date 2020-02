Questione vitalizi: il Codacons denuncia i componenti della Commissione Contenzionsa

Un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e una diffida ai presidenti di Camera e Senato con cui si chiede al Parlamento di modificare la composizione della Commissione Contenziosa che, come noto, sarà chiamata a pronunciarsi in merito ai 700 ricorsi presentati da ex parlamentari contro il taglio dei vitalizi. A presentarli il Codacons che, nelle due istanze, solleva dubbi sull’imparzialità dei componenti della Commissione e sul possibile conflitto di interessi di chi è chiamato ad esprimersi circa il ripristino dei vitalizi, e che potrebbe trarre personale vantaggio dalla decisione del prossimo 20 febbraio.

SI DECIDA SECONDO DIRITTO MA CON GIUDICI NON IN CONFLITTO DI INTERESSI

I membri della Commissione, a partire dal Presidente, devono essere esclusivamente Senatori eletti a partire dal 2013 perché loro, a differenza dei predecessori, non hanno diritto al vitalizio ma ad un trattamento contributivo – spiega il Codacons – In caso contrario si potrebbe determinare la fattispecie di abuso di atti d’ufficio così come previsto dall’art. 323 del codice penale, ipotizzato nell’esposto presentato oggi in Procura.

DIFFIDATI I PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO A CAMBIARE LA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO GIUDICANTE ELIMINANDO CHI POTREBBE AVERE INTERESSE DIRETTO NELLA DECISIONE

Per tale motivo il Codacons ha chiesto formalmente di sciogliere la Commissione Contenziosa in presumibile conflitto d’interessi, e di formare un nuovo organo giudicante con componenti senatori in grado di valutare e decidere in serenità e senza che ci siano di mezzo interessi personali.

“Con tale atto non mettiamo certo in discussione l’autodichia – spiega il presidente Carlo Rienzi – ma possibili conflitti di interesse e incompatibilità personali che potrebbero configurare reati puniti dal nostro ordinamento”.

