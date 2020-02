Marcello Segre: “Scritte antisemite? Ho sentito abbraccio del Paese”

Marcello Segre, Presidente dell’Associazione Piemonte Cuore, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Riguardo le scritte antisemite sulla sua porta di casa a Torino

“Ho sentito l’abbraccio del Paese –ha affermato Segre-. Anche se credo che l’abbraccio di dovrebbe essere sempre, non bisognerebbe aspettare che succeda qualcosa per poter stringerci. Non bisogna fermarsi qua, bisogna continuare a cercare di capire perché succedono queste cose.

La scritta sulla mia porta la cancellerò sicuramente, anche se rimarrà è giusto cancellarla. Ho sentito che 5 ragazzi di 13 anni a Forlì sono stati arrestati per delle scritte, bisognerebbe interrogarsi come è possibile che ragazzi di 13 anni facciano quelle cose. Certi fenomeni bisogna analizzarli, quando torneranno a casa cosa gli diranno le loro famiglie? Cosa gli dirà la scuola? Che insegnamento danno le istituzioni? Certo, ci sono tante frasi che vengono dette e scritte. Bisogna fare attenzione a cosa si dice, il linguaggio è importantissimo. Anche i genitori devono essere consapevoli di cosa stiamo parlando. Dobbiamo far sì che le lotte non ci siano e che ci siano dialoghi ove possibile.

Quella dei media è una grande responsabilità, bisogna fare della comunicazione un mezzo di cultura, non è facile perché le voci sono tante. Oggi con i social si spara, si scrive qualsiasi cosa velocemente e il dibattito non è neanche vero, non è fisico, ma virtuale. Bisognerebbe tornare a dirsi le cose faccia a faccia, ma non come un’arena, nei luoghi dove ci si può confrontare. Partiamo dai più piccoli. La preside di una scuola elementare mi ha detto: noi la Shoah la mettiamo lì in mostra sempre, e chiamiamo sempre qualcuno che la racconti”.

Sui toni della politica

“Politica significa anche dare buoni esempi. Se i cittadini vedono delle cose distorte o la possono prendere per buona o la possono combattere. Ci deve essere l’interesse dei cittadini per la politica, si deve rincorrere la convivenza senza creare divisioni. Purtroppo i continui cambi non aiutano. La società civile è fatta da tutti. La parole civile è una parola di grande responsabilità e ognuno di noi ha grande responsabilità”.

Fonte: Radio Cusano Campus