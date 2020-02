Firenze: Nozze d’Oro 2020

Un San Valentino 2020 molto speciale quello che le 600 coppie di sposi fiorentini, che quest’anno celebrano le nozze d’oro, festeggeranno in Palazzo Vecchio. Queste coppie di residenti a Firenze, che si sono sposate nel 1970, sono state infatti invitate dal sindaco, domani 14 febbraio, per trascorrere una festa degli innamorati molto particolare.

Salone del Cinquecento

La cerimonia in loro onore si svolgerà nel Salone dei Cinquecento in due turni, uno la mattina (ore 10) e uno il pomeriggio (ore 16). Gli eventuali accompagnatori potranno seguire l’iniziativa in diretta streaming dalla Sala d’Arme di Palazzo Vecchio.

In entrambi i turni gli ospiti saranno accolti dai saluti del sindaco e assisteranno alla visione di un video che ripercorre i principali eventi avvenuti nell’anno delle loro nozze, il 1970 appunto.

Musei libero per le coppie

Gli sposi che parteciperanno alla festa potranno documentare questa giornata scattando una foto in un set approntato per l’occasione nel Salone delle Udienze, la foto sarà stampata e consegnata immediatamente. Tutte le coppie potranno inoltre visitare liberamente il Museo di Palazzo Vecchio che quel giorno sarà chiuso al normale ingresso. Nel Cortile di Michelozzo sarà inoltre presente un’installazione a forma di cuore fruibile da tutti i visitatori dal 13 al 16 febbraio.