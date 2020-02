I facchini di Zara in sciopero: non siamo lavoratori in affitto

L’anno scorso, a seguito di una lotta durissima, i lavoratori in appalto presso i magazzini Zara riuscirono ad ottenere una significativa vittoria: l’applicazione del contratto nazionale logistica.

Oggi i lavoratori sono di nuovo sotto ricatto

La multinazionale ha scelto di trasformarli in lavoratori in somministrazione. Così facendo, il contratto nazionale logistica verrebbe aggirato e i lavoratori vedrebbero la busta paga più leggera e i diritti assottigliarsi, in alternativa saranno licenziati. Si vuole imporre la pratica dello staff leasing, cioè del noleggio di uno staff da parte di un’azienda da una agenzia per il lavoro, una forma di precarietà perenne, per questo da giovedì i facchini sono entrati in sciopero.

Solidarietà ai lavoratori in sciopero

Molti dei politici che siedono in parlamento avrebbero il coraggio di chiamare Ortega, il proprietario di Zara con patrimonio netto di 79,5 miliardi di euro, un capitano coraggioso.

Noi invece stiamo dalla parte dei lavoratori.

Solidarietà ai lavoratori in sciopero!