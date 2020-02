Ruocco (M5S): “Commissione banche, subito al lavoro per prevenire altre crisi”

Così l’onorevole Carla Ruocco sulla sua pagina Facebook:

La missione su cui sono determinata è quella di far percepire ai risparmiatori e al mercato finanziario che c’è una sicurezza in più dal punto di vista degli attori in campo, una forma di controllo positiva insomma. La commissione bicamerale ha due compiti: uno preventivo di nuove crisi, importantissimo e legato alle proposte legislative che può e deve avanzare, e uno di sostegno alle indagini della magistratura. Mi auguro che viaggino in parallelo. Il mio impegno è creare l’impalcatura adeguata perché la commissione possa lavorare in modo fluido e rapido.

Minor tempo possibile per la verità

Arrivare nel minor tempo possibile alla verità che risparmiatori e cittadini aspettano da tempo è, come ho già ricordato appena eletta, il mio obiettivo. La legge istitutiva della commissione prevede per la stessa ambiti operativi molto ampi, quindi sarà importante che l’ufficio di presidenza delinei un cronoprogramma razionale e mirato. Dobbiamo puntare agli obiettivi e non fare propaganda. E vorrei che come italiani trovassimo una convergenza su un punto: il sistema finanziario presenta la sua parte sana e la sua parte marcia, come gli altri, ma non dobbiamo subire il complesso di inferiorità ed evidenziare soltanto ciò che non va. Abbiamo una realtà bancaria molto sana e un risparmio privato importante, che deve essere giustamente convogliato in maniera sicura verso investimenti produttivi. I risparmiatori devono sentirsi tutelati. Laddove questo meccanismo non ha funzionato deve essere assolutamente corretto.

La mia promessa

La mia promessa è che audiremo tutti i soggetti incaricati alla vigilanza. Per l’intera “filiera” di controllo a ogni livello, incluse le società di revisione, bisognerà analizzare il caso specifico e l’approccio normativo da utilizzare. Sulla Popolare di Bari sicuramente dovremo essere di supporto, per le parti di competenza, alle indagini già in corso. Prendendo anche le mosse dalla relazione finale della commissione istituita nella precedente legislatura, il mio compito sarà comunque quello di capire quali modifiche legislative potranno prendere corpo in commissione. Laddove si troverà convergenza per assicurare maggiore trasparenza e solidità al sistema, le proposte saranno avanzate in tutte le sedi, dal Parlamento al Governo. E presupponiamo che troveranno la strada spianata.

Voglio essere molto chiara

Chi ritiene che la mia designazione sia figlia della volontà di “ammorbidire” la commissione non mi conosce. Molti confondono questo con l’avere il senso delle istituzioni, cosa che invece fa assolutamente parte di me. Porto avanti le mie battaglie senza mai dimenticare la cornice istituzionale e il ruolo che mi compete, come dovrebbe fare chiunque aspiri alla presidenza di una commissione tanto delicata. E anche quando sono stata in prima linea non ho mai minacciato di incendiare l’autorità di vigilanza in quanto tale o la banca veneta in quanto tale. Bene chiedere maggiore tutela, andare a vedere ciò che non ha funzionato nella vigilanza, rettificare. Male sostenere che sia tutto da gettare alle ortiche o che tutti siano stati responsabili o complici. C’è bisogno di serietà e di una ricerca approfondita e certosina della verità.