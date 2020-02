Fico: “Ho avuto la possibilità di conoscere l’attività straordinaria di Scugnizzi a vela”

Così il Presidente della Camera sulla sua pagina Facebook:

Sono tante le associazioni in prima linea nelle nostre città. Associazioni che ogni giorno sostengono chi si trova in situazioni di difficoltà, e aiutano a trovare una seconda strada, una seconda opportunità. Oggi a Napoli ho avuto la possibilità di conoscere l’attività straordinaria di “Scugnizzi a vela”, un laboratorio – rivolto ai più giovani – per il restauro di imbarcazioni d’epoca e per l’insegnamento di mestieri legati al mare, una risorsa importantissima da valorizzare.