Le foreste urbane di Padova 02 continuano a crescere

Il progetto di riforestazione urbana PadovaO2, realizzato dal Comune e che vede protagonisti i cittadini impegnati ad “adottare” un albero, è arrivato a una svolta: stanno per essere piantate le ultime due nuove aree del progetto con il quale abbiamo realizzato “un sogno”: un polmone verde di 10.000 alberi, grande quanto 12 campi da calcio, in otto aree della città.

Nuove foreste

Con la messa online di wownature.eu, cittadini, associazioni e aziende hanno potuto scegliere la specie da piantare e la zona della città in cui costruire nuove foreste, “adottando” l’albero e seguendo gli sviluppi dei lavori. Grazie al contributo di singoli, gruppi associazioni, sabato 8 febbraio nasceranno i due nuovi boschi urbani nella zona di Chiesanuova, area realizzata anche dall’”Operazione più alberi” lanciata da AcegasApsAmga, in collaborazione con Comune di Padova e Etifor, e Voltabarozzo che ospita anche le piante della campagna We love nature di Alì Supermercati, i cui alberi sono già stati tutti adottati completando le aree in largo anticipo rispetto alle previsioni.

L’appuntamento è alle ore 10:45 nella zona verde accessibile da via Antonio Magarotto a Chiesanuova e alle ore 14:00 in via Stradella Antonio Zacco a Voltabarozzo.

Così l’assessora

“Ci aspetta un’altra grande giornata di festa – sottolinea l’assessora all’ambiente – ci ritroveremo ancora assieme a cittadini, aziende, associazioni e tutti coloro che hanno contribuito per far nascere altri due boschi urbani a Padova: sotto il cavalcavia di Chiesanuova e a Voltabarozzo cresceranno due boschi di pianura e arriveremo così a quasi 10 mila piccoli nuovi alberi e arbusti che, con il tempo che la natura chiede, contribuiranno a pulire la nostra aria malata, preservare il suolo, proteggerlo dalle ondate d’acqua e di calore, favorire la biodiversità. È un sogno che si realizza ma che non finisce: la sfida più importante sarà seguire questi alberi crescere insieme a noi”.