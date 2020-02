Potere al Popolo: solidarietà al popolo cinese

Da giorni in TV e sui giornali non si fa che parlare di “Coronavirus” e di quello che sta avvenendo a Wuhan, in Cina.

Tante sono state le inesattezze, le bugie e le fake news che sono state dette e che sono circolate. Così tante da generare situazioni in cui si è arrivati a insultare o addirittura ad aggredire fisicamente uomini e donne solo perché cinesi.

Per citarne solo alcune, a Frosinone sono stati presi a sassate alcuni studenti di Belle Arti cinesi, Venezia sono stati offesi pubblicamente in piazza, lo stesso a Meta di Sorrento nella Circumvesuviana.

Atti intollerabili

In Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e nella provincia di Trento i governatori leghisti hanno addirittura chiesto di impedire l’ingresso nelle scuole pubbliche ai bambini cinesi.

Invece di stringerci e di solidarizzare con chi sta vivendo questo momento così difficile, vengono alimentati gli istinti più beceri e razzisti.

Solidarietà al popolo cinese

Per far sentire tutta la nostra vicinanza e la solidarietà con il popolo cinese, che in questo momento lotta e soffre, mercoledì 5 alle 19 vogliamo ritrovarci a Piazza San Domenico!

Portate con voi una lanterna, scriviamo cartelli di solidarietà, facciamo arrivare a Wuhan il nostro messaggio di umanità!