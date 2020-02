Pescara: apre lo sportello per la mediazione familiare

E’ stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a palazzo di città il rinnovato Sportello per la mediazione Famigliare. <A un anno di distanza dalla sospensione di questo importante servizio – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio – oggi siamo davvero contenti di offrire alla comunità un supporto significativo perché va incontro alle difficoltà dei non pochi nuclei famigliari che vivono situazioni di conflittualità interna, coniugale o intergenerazionale, frequentemente fino alla separazione e al divorzio dei genitori. Il supporto è garantito prima, durante e dopo l’evento separativo e/o divorzio>.

Aperto dal 20 gennaio presso il centro servizi famiglie, sito al piano terra del Comune di Pescara, Piazza Italia 14, palazzina ex Inps, lo Sportello è espressione dell’attività DEL Centro Servizi Famiglie e dispone di personale qualificato per le consulenze.

Il Servizio di Mediazione Famigliare eroga i seguenti servizi

– sostegno alle coppie in difficoltà (coniugate, di fatto, in fase di separazione, già separate) al fine di raggiunge un accordo soddisfacente e duraturo nel tempo per la famiglia;

– sostegno alla genitorialità: uno spazio di condivisione del progetto educativo e delle responsabilità;

– sostegno alla famiglia: un’opportunità di gestione costruttiva della conflittualità all’interno del nucleo familiare;