Coronavirus, Rostan: “Disinformazione altrettanto pericolosa”

“Quando si affrontano emergenze complesse come quella del Coronavirus la corretta informazione è tutto. In queste ore girano molte fake news, come purtroppo capita spesso in circostanze di allarme sociale. C’è l’esigenza di bonificare l’informazione da elementi che inquinano il clima. Attenzione alla messaggistica istantanea, ai social, alle notizie che si diffondono col passaparola senza riscontri. Girano bufale sul cibo cinese, sugli abiti cinesi, sull’uso di farmaci. E’ qui che si annida un virus pericoloso quasi alla stessa maniera: il virus della disinformazione che genera allarme sociale e psicosi collettiva che rischiano di generare comportamenti sbagliati che innescano, a loro volta, effetti paradossali”. Lo ha dichiarato Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, nel corso dell’informativa in Aula sull’emergenza Corona virus.

Bene il ministro

“In quest’ottica – prosegue Rostan – ritengo preziosa l’attività svolta dal ministro per la Salute, Roberto Speranza, che con puntualità informa su tutti i passaggi della vicenda fornendo dati precisi e aggiornati. Bene l’apertura di una sezione dettagliata sul sito del ministero e l’attivazione del numero 1500 che fornisce informazioni corrette alla popolazione. Già questa è una profilassi di igiene della civiltà. C’è un lavoro serio e rigoroso, puntuale e coordinato, svolto dalla task force del ministero. Opportuna anche l’iniziativa italiana di un coordinamento tra strutture sanitarie europee. Mai come in questi casi non devono esistere barriere di sorta. In sintesi, non c’è alcun elemento per allarmare la popolazione, dobbiamo tranquillizzarci”