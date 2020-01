Crimi: “Dobbiamo continuare a coltivare il ricordo, a preservare la memoria”

Così il capo politico del M5S sulla sua pagina Facebook:

Il 27 gennaio di 75 anni fa il mondo scopriva l’orrore dei campi di sterminio nazisti. In quel 27 gennaio Auschwitz diventava il luogo simbolo del male assoluto, dove la lucida follia dell’uomo aveva preso forma annullando ogni barlume di civiltà e umanità.

Coltivare la Memoria di quei fatti atroci ci aiuta a mantenere vivo proprio il significato della parola “umanità”. Ma serve soprattutto a preservare e rinforzare gli anticorpi della democrazia e della libertà.

Cosa è stato il nazifascismo

Il 27 gennaio ci ricorda cosa è stato il nazifascismo, la deportazione di milioni di ebrei, omosessuali, oppositori politici. Indifferenza, conformismo e deliri ideologici hanno reso possibile l’orrore dell’Olocausto.

“Sappiamo tutti cosa è accaduto allora. È quasi superfluo ricordarlo ogni volta, perché fatti come quelli non possono ripetersi, è impensabile!”. Può capitare di sentire frasi del genere. No. Se qualcuno nel 2020 scrive “qui ci sono gli ebrei” sulla porta di casa del figlio di una partigiana e se in provincia di Brescia, la mia città, viene rotta la vetrina di un locale gestito da una ragazza italiana di origini marocchine e a terra viene disegnata una svastica, vuol dire che oggi più che mai è nostro dovere ricordare cosa fu l’orrore dell’Olocausto e combattere contro quanti seminano odio e ignoranza.

Penso alla Segre

Penso alle parole di Liliana Segre che ieri, commentando la scritta antisemita apparsa a Mondovì, ha detto che viviamo “il momento storico, politico, in cui possono ripresentarsi questi slogan” e che “adesso questi sentimenti si possono di nuovo esprimere”. No: questi sentimenti ignobili non si possono esprimere, né ora né mai. Non può e non deve succedere. Siamo nelle condizioni per impedirlo, ma dobbiamo essere uniti, vigili e severi.

Per queste ragioni dobbiamo continuare a coltivare il ricordo, a preservare la memoria. Ogni giorno.