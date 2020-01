Schlein: “Citofonata Salvini? E’ un teatrino veramente pericoloso”

Elly Schlein, capolista a Bologna e promotrice della lista Emilia Romagna Coraggiosa, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla citofonata di Salvini al presunto spacciatore

“Non è la prima volta che la destra, violando i diritti di privacy delle persone, va a suonare ai campanelli. E’ un teatrino veramente pericoloso. Ci sono le autorità competenti per certe segnalazioni, questa modalità di sceriffo mi sa di tentativo di coprire il fatto che non hanno idea di cosa fare per l’Emilia Romagna. Non li ho mai visti dire che forse se le disuguaglianze sono così forti non è colpa dei disperati che arrivano a Lampedusa, ma magari delle multinazionali che non pagano rispetto ai loro profitti. Perché Salvini non va a suonare una volta ad una multinazionale per chiedere se stanno versando le tasse che devono”.

Sulla sinistra e le sardine

“La sinistra deve interrogarsi sul perché mentre la Lega compatta il suo elettorato attorno ad una visione chiara, per me aberrante, dalla nostra parte si fa fatica a capire quale sia la visione per il futuro. Credo che le piazze si stiano mobilitando da sole per indicare quella visione”.

Sul trattato di Dublino

“Il regolamento di Dublino si basa da 20 anni su un criterio ipocrita, quello del primo porto d’accesso –ha affermato Schlein-. Come gli è venuto in mente a quel governo di centrodestra di accettare un criterio simile? In 22 riunioni di negoziato sul trattato di Dublino non ho mai visto neanche un leghista. Io ho fatto 145 emendamenti su quella riforma e lavorando sul negoziato abbiamo ottenuto all’interno dell’Europarlamento la maggioranza per cancellare quel punto sul primo porto d’accesso. La riforma è già approvata nell’Europarlamento, chi la sta bloccando sono gli amici di Salvini: Ungheria, Polonia.

I trattati europei dicono che sull’accoglienza devono valere i principi di solidarietà ed equa condivisione di responsabilità. Principi che al momento vengono violati. Quei Paesi si devono rendere conto che l’Europa non è un menu alla carta in cui tu scegli una forma di solidarietà, quella dei fondi europei, e rifiuti l’altra. La Commissione UE dovrebbe costringere questi Paesi ad assumersi le proprie responsabilità sull’immigrazione, altrimenti i fondi europei a questi Paesi dovrebbero essere decurtati”.

Fonte: Radio Cusano Campus