Morra: “Salvini non si faceva tanti scrupoli a parlare con un soggetto condannato per spaccio”

Il soggetto in questione, il presunto spacciatore, era un tunisino. Salvini l’ha ripetuto più volte davanti ai microfoni.

Vien da domandarsi: forse volendo far intendere che lo spaccio sia questione da addebitare agli immigrati?

Intanto un anno fa non si faceva tanti scrupoli ad interloquire senza problema alcuno, abbracciandolo fraternamente, con altro soggetto che una condanna per spaccio l’aveva ottenuta….ma non era immigrato.