Fico: “La Camera ha anche il compito culturale di costruire spazi di memoria civile”

Così il presidente della Camera sulla sua pagina Facebook:

La Camera ha il compito istituzionale di fare leggi, ma anche il compito culturale di costruire spazi di memoria civile. Per questo tengo molto a un evento che si svolgerà venerdì qui a Montecitorio: racconteremo la storia di “Bartali campione Giusto”. Credo sia a tutti voi nota la sua carriera di grande ciclista, che ha fatto sognare milioni di italiani. Ma forse non tutti conoscono quello che fece durante la guerra per salvare centinaia di famiglie ebree.