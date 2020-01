Morra: “Assumendoci ognuno la nostra responsabilità ce la faremo”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

“Sappiamo che possiamo contare solo sulle nostre forze, che il Paese è in macerie e che quello che ci aspetta sarà un periodo molto difficile, ci saranno tensioni, problemi, conflitti, ma la via è tracciata. L’abbiamo trovata questa via e ci porta verso il futuro, un futuro forse più povero, ma vero, concreto, solidale e felice. C’è una nuova Italia che ci aspetta. Sarà bellissimo farne parte”: così si concludeva il monologo che Beppe fece a piazza San Giovanni e che tutti quanti ricordiamo come le “parole guerriere”.