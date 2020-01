Firenze, operazione rastrelliere pulite nel Q1

Prima tranche domani 21 gennaio, martedì 28 la seconda.

Domani, 21 gennaio l’operazione “rastrelliere pulite” arriva nel Quartiere 1.

Sono quindi da togliere le biciclette dalle rastrelliere interessate all’intervento che sono in gran parte quelle collocate in Oltrarno, ovvero in via Romana (altezza numeri civici 61, 58 e 17), via Maggio (altezza numeri civici 6 e 60/R), Borgo San Jacopo (altezza numero civico 27/R), via Santa Monaca (altezza numeri civici 1 e 37), piazza del Carmine (altezza numero civico 18), piazza Pitti (altezza numero civico 7), via dei Renai (altezza numero civico 1), via San Niccolò (altezza numeri civici 72-74), piazza dei Mozzi (altezza numero civico 4), ma non mancano dispositivi in riva destra come quelli di via della Colonna (altezza numeri civici 1 e 8) e viale Lavagnini (altezza numero civico 35).

Martedì 28 gennaio gli interventi riguarderanno le rastrelliere in piazza D’Azeglio (altezza numero civico 44), via Giusti (altezza numero civico 44), via Micheli (altezza numero civico 2), via La Marmora (altezza numero civico 20), piazza Santissima Annunziata (altezza numero civico 14), via San Gallo (altezza numero civico 9/R), via dei Lamberti (altezza numero civico 15/R), via Palestro (altezza numero civico 5), via Ghibellina (altezza numeri civici 108-110/R e 66/R), via dei Macci (tratto numero civico 90/R interno via Mino), piazza dei Frescobaldi, via dei Rondinelli (altezza numero civico 25/R), via delle Belle Donne (altezza numero civico 2/R).