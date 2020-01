Subiaco, solidarietà all’Australia per il dramma incendi

Nel 2011, l’appena eletto Sindaco Pelliccia rinnovò la promessa di gemellaggio con Subiaco in Western Australia. In quell’occasione, alla presenza del primo cittadino della località del continente Oceania, sottolineò l’importanza di progetti comuni e, nello specifico, del valore della solidarietà tra le città, accomunate dalla cultura benedettina.

Non risultano iniziative

Quell’impegno, a distanza di nove anni, sembra essere caduto nel vuoto. Non ci risultano infatti ad oggi iniziative concrete, da parte del nostro Comune, volte a rappresentare la vicinanza istituzionale e la volontà ad aiutare la città gemellata che vive, come tutta la nazione d’altronde, il dramma degli incendi, che sta portando alla più grande evacuazione della storia dello Stato ed a danni incommensurabili alla flora ed alla fauna presente in oltre 4 milioni di ettari di territorio andati in fiamme. Eppure l’attenzione internazionale non è finora mancata da parte della nostra Amministrazione Comunale, a giudicare dai recenti contatti con la Cina.

L’area metropolitana di Perth, della quale fa parte proprio Subiaco, è stato oggetto di recente della distruzione di circa quaranta abitazioni. Una tragedia che non intende quindi arrestarsi.

Sollecito a prendere contatti

E’ per questo che, grazie all’iniziativa di Fratelli d’Italia alla quale abbiamo aderito, intendiamo sollecitare l’Amministrazione a prendere contatti con la Subiaco australiana per poter comprendere le varie necessità e le eventuali modalità con cui, nel nostro piccolo, possiamo dare una mano nell’affrontare tale emergenza.

Auspichiamo un interessamento immediato da parte del Sindaco e della Giunta affinché i patti di cooperazione internazionale sottoscritti nel tempo, facenti parte della nostra storia e della nostra cultura, non rimangano carta straccia ma vengano realmente onorati, soprattutto nei momenti più difficili.