Lotteria Italia, ancora dubbi sul caso di Ferno

Continua a far discutere il caso della Lotteria Italia e dei tre biglietti venduti a Ferno. Domani i vertici dei Monopoli di Stato e di Lottomatica incontreranno il Codacons, per analizzare la vicenda e confrontarsi sull’estrazione dello scorso 6 gennaio, nel corso della quale tre tagliandi con la stessa lettera e i numeri di serie quasi consecutivi (P474343, P474346, P474348) sono risultati vincitori del premio da 20mila euro.

ALLE ORE 15 GIORNALISTI INVITATI A CONFERENZA STAMPA

Il Codacons porterà all’incontro i propri tecnici ed esperti, per capire assieme a Monopoli e Lottomatica come si sia potuto verificare un caso statisticamente così improbabile.

Alle ore 15, al termine dell’incontro, si terrà una conferenza stampa per illustrare ai giornalisti il funzionamento delle macchine per l’estrazione e la registrazione dell’estrazione del 6 gennaio.

SARANNO SPIEGATI I MECCANISMI DI ESTRAZIONE E MOSTRATI I FILMATI DELLO SCORSO 6 GENNAIO

I giornalisti interessanti sono invitati a partecipare alla dimostrazione che si terrà domani, martedì 14 gennaio, alle ore 15.00 presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Piazza Mastai 11 a Roma, con ingresso in Via della Luce 34a/bis.

Codacons Comunicati Stampa