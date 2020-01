Morra: “Peppino aveva capito che bisognava sfruttare anche l’arte per comunicare”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

“S’improvvisava reporter e fotoreporter, fotografava lo scempio del territorio, le case abusive, i complessi turistici. E tutte queste foto le faceva vedere alla gente, organizzava mostre per denunciare quello che vedeva…Peppino aveva capito che bisognava sfruttare anche l’arte per comunicare. Attraverso la profonda conoscenza del proprio territorio – un elemento fondamentale per fare informazione – e con ironia e creatività riusciva a dissacrare i potenti: in questo senso anche oggi dovrebbe avvenire la comunicazione. L’esperienza comunicativa di Peppino Impastato si conclude con Radio Aut…”.