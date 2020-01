Viglione (M5S): “Con la bellezza si combatte la mafia”

Così il consigliere Vincenzo Viglione sulla sua pagina Facebook:

La battaglia contro le mafie, contro la criminalità e contro ogni forma di degrado può essere combattuta in un solo modo.

Creando bellezza. Facendo cultura. Abbattendo le disuguaglianze. Impegnandosi per cancellare ogni forma di discriminazione sociale. Raccontando e condividendo le storie di uomini e donne che queste battaglie le hanno combattute in passato e di coloro che tutt’oggi le combattono. Raccontandole ogni volta che con i nostri figli o anche con ragazzini che incontriamo per strada ci ritroviamo di fronte a un ritratto come quello di Martin Luther King Jr che da stamattina campeggia sulla facciata di una palazzina del Parco Cavour di Barra, di fronte alla locale stazione della circumvesuviana.