Palermo, dal prossimo anno iscrizioni online per asili nido e scuole infanzia

Dal prossimo anno le iscrizioni agli asili nido e alla scuola dell’infanzia si potranno fare direttamente da casa online attraverso il portale della scuola del Comune di Palermo. E’ questa la sintesi di una conferenza stampa che si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo delle Aquile, presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessora alla scuola, Giovanna Marano.

L’avvio della nuova procedura è fissata per l’inizio del 2020. Dal 2 al 31 gennaio saranno aperte le iscrizioni per gli asili nido e dal 7 al 31 gennaio quelle per le scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2020-2021.