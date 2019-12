Padova, prorogato il servizio Night bus

Nel corso dell’ultima Giunta dell’anno è stata approvata la proroga del servizio dei Night bus, fino al 31 marzo.

Questi ultimi mesi serviranno a completare il periodo invernale di sperimentazione del servizio di trasporto pubblico a chiamata notturna, in previsione di procedere alla configurazione definitiva del servizio grazie ad un bando di gara per l’affidamento. Lo scopo di questa proroga è quello di monitorare ulteriormente il servizio per poter introdurre i migliori correttivi e le necessarie integrazioni.

Disponibilità dell’Università degli Studi di Padova

Il servizio è stato prorogato un’altra volta grazie alla disponibilità dell’Università degli Studi di Padova, con la quale si sta lavorando in modo continuo per individuare le forme migliori per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico per gli studenti e per la cittadinanza. Le condizioni rimangono le medesime e il costo di una singola corsa resta invariato a 1,50 euro.

Il Comune di Padova ha approvato lo stanziamento di 103.400 euro per chiudere la sperimentazione.

Così il vicesindaco

“Stiamo lavorando con l’Università per rendere stabile e continuativo il servizio – ha detto il vicesindaco Arturo Lorenzoni – Per farlo serve approfondire ulteriormente l’analisi delle corse, capire quali migliorie possono essere utili a rendere più efficiente il servizio che ha contribuito a soddisfare la domanda di mobilità notturna e a rispondere alle necessità non sistematiche degli studenti. Solo in questo modo potremo procedere con un bando di gara che tenga conto realmente di tutte le esigenze.Il Nightbus rimane il fiore all’occhiello delle nostre azioni sulla mobilità, la dimostrazione che lavorando in sinergia tra Istituzioni si possono dare risposte non scontate a domande e bisogni precisi, costruendo servizi e progettazioni di alto livello che altrimenti incontrerebbero difficoltà.”

“Confermiamo di voler mettere il turbo sulle politiche che garantiscono conversione ecologica e sostenibilità ambientale – ha sottolineato il sindaco Sergio Giordani – Padova da questo punto di vista e su questi aspetti fondamentali ha avuto anni di stallo che non si poteva permettere in primis in termini di salute pubblica. Da due anni però stiamo recuperando e attivando investimenti strategici. Incentivi alla mobilità con azioni come la gratuità del trasporto per alcune categorie e migliorie sempre maggiori a servizi d’eccellenza come il Nightbus, in sinergia con tutte le istituzioni, sono l’esempio chiaro della direzione che vogliamo far prendere a Padova”.