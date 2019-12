Fratoianni: “Da Salvini solo rabbia e paura”

“La rabbia e la paura di Matteo Salvini in queste ore dopo l’annuncio del nuovo procedimento giudiziario nei suoi confronti. La rabbia per non poter continuare a fare, come ha fatto da ministro, quello che gli pareva in spregio a ogni legge e norma internazionale. E pure la paura di doverne rispondere in un’aula di tribunale, che come ben si sa sfugge ad ogni occasione. Si metta l’animo in pace: non possono esistere in democrazia spazi di impunità per nessuno».

Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu dopo l’atto di accusa del tribunale dei ministri di Catania sulla vicenda di Nave Gregoretti.

Fa ridere

«Che poi siano proprio Salvini e i leghisti – prosegue il parlamentare di Leu – a parlare di difesa della Patria fa ridere se si pensa alle pesanti ombre nei rapporti con la Russia ed altre storie…»

«L’inchiesta su quanto avvenne con Nave Gregoretti, le denunce a livello internazionale per le responsabilità italiane nei respingimenti e nei rapporti con i trafficanti libici sono però un monito anche per l’attuale governo: il “decreto vergogna” sulla sicurezza è ancora li, le navi che salvano le persone sono ancora sotto sequestro, i lager libici sono ancora pieni di esseri umani. Serve – conclude Fratoianni – un cambio di passo».