ArcelorMittal, il Codacons chiederà condanna esemplare per l’azienda

Il Codacons interverrà venerdì 20 dicembre nel procedimento dinanzi al Tribunale di Milano contro ArcelorMittal, per sostenere le posizioni del Governo e dei commissari straordinari dell’ex Ilva.

MAGISTRATURA OBBLIGHI SOCIETA’ A RISPETTARE IL CONTRATTO SEQUESTRANDO TUTTI I BENI DI A.MITTAL IN ITALIA

Lo scopo dell’associazione è quello di contrastare le tesi sostenute dall’azienda nella memoria difensiva depositata poche ore fa nell’ambito del ricorso cautelare, in cui si torna a chiedere l’immunità penale per ArcelorMittal annullando così i diritti di tutti i soggetti lesi dai reati commessi a Taranto.

Nell’udienza di venerdì chiederemo ai giudici del Tribunale di non rinviare le decisioni e di disporre una condanna esemplare per l’azienda, che è tenuta al rispetto del contratto siglato lo scorso anno e in assenza del quale viene meno la necessaria attività di bonifica a Taranto, nonché il sequestro di tutti i beni di ArcelorMittal presenti sul territorio italiano, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dalla società – conclude il Codacons.