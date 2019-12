Spot Alfa Romeo. Esposto All’Antitrust del Codacons

Il Codacons ha presentato oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze e all’Antitrust contro lo spot pubblicitario dell’Alfa Romeo trasmesso in tv, nel quale compare una vettura della casa automobilistica che sfreccia a tutta velocità per le vie di Firenze, schivando pedoni e ciclisti.

ISTIGAZIONE A VIOLARE LE REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA

Si tratta di un messaggio violento, diseducativo e fuorviante che incita alla trasgressione delle regole del Codice della strada, quando il tema della sicurezza dovrebbe essere l’obiettivo comune da perseguire in un paese in cui si registrano ancora quasi 3.500 morti l’anno per incidenti stradali – spiega il Codacons – Nel messaggio pubblicitario l’autovettura Alfa Romeo sfreccia nelle vie di Firenze ad alta velocità, commettendo una serie incredibile di violazioni alle regole del Codice della Strada; uno spot che, attraverso tali immagini, rischia di indurre i guidatori ad atteggiamenti sconsiderati, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica.

ESPOSTO A PROCURA E ANTITRUST

Per tale motivo il Codacons ha deciso di scendere in campo presentando un esposto all’Antitrust, affinché verifichi la correttezza del messaggio pubblicitario diretto al pubblico, e alla Procura di Firenze, alla luce della possibile fattispecie di istigazione a delinquere.

