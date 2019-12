Fratoianni: “Troppa politica dipendente da interessi privati”

«C’è un‘attitudine di una parte sempre più larga della politica in questo Paese. Prima lo faceva solo Berlusconi quello che diceva che ‘la magistratura invade il campo della politica, fa cose per impedire la mia attività politica’, adesso lo fanno in molti. Lo fa Salvini, lo fa Matteo Renzi».

«Io non entro nella vicenda dell’inchiesta sulla Fondazione Open – prosegue il parlamentare di Leu – , anzi poiché sono garantista sempre sono per il principio di innocenza. Ma quello che oggi mi colpisce e che è politicamente sanzionabile è quando Renzi afferma che i magistrati fanno un’inchiesta per impedire che dei privati lo finanzino. Se la politica, ogni volta che c’è un’inchiesta che la riguarda, si mette a dire che quell’inchiesta non va bene perché è fatta per secondi fini, è davvero un problema serio».

«C’è poi una seconda questione di sostanza, enorme – insiste Fratoianni – di cui in Italia si continua a non discutere, e che anche Renzi rimuove ribadendo anzi la sua convinzione contro il finanziamernto pubblico della politica. Si può aprire una riflessione pubblica su questo?».