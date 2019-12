Festività natalizie da vivere con i prodotti a Marchio Tuscia Viterbese

Prendere parte a una degustazione guidata di olio in frantoio o di prodotti biologici nell’azienda agricola. Partecipare a un workshop su antiche tecniche di lavorazione della ceramica o del vetro nella bottega artigiana. Fare il pieno di idee regalo ed eccellenze della Tuscia da mettere sotto l’albero o a tavola durante le festività natalizie. Sono alcune delle proposte di “Gustose Feste”, l’iniziativa della Camera di Commercio Viterbo in programma il 14 e 15 dicembre che coinvolge aziende agricole, artigiani e botteghe del gusto aderenti al Marchio Tuscia Viterbese.

13 imprese

Sono ben 13 le imprese che hanno predisposto per l’occasione un appuntamento: per l’artigianato Bell’Ornato studio d’arte di Civita Castellana, Bottega D’arte Daniela Lai di Viterbo, Mastro Cencio di Civita Castellana; per l’agroalimentare Azienda agricola Grani Giorgio (Podere dell’Arco) di Viterbo, Cooperativa agricola Zootecnica Viterbese di Viterbo, Fattorie Solidali S’Osteria 38 di Acquapendente, Il Molino – soc. Agr. Sciuga di Montefiascone, Olio Ottaviani di Udovich Paola di Villa San Giovanni in Tuscia, Panificio Isanti di Corchiano; Salumificio Coccia Sesto di Viterbo; per le Botteghe del gusto Ejelo – La Bottega Del Gojo di Viterbo, La Bottega del Gourmet di Tuscania; Viterbomia di Viterbo.

Il convegno

La manifestazione sarà preceduta da un convegno che si terrà venerdì 13 dicembre a partire dalle ore 15, presso la sala conferenze della Camera di Commercio Viterbo in via Fratelli Rossell n. 4, intitolato: “Il Marchio Tuscia Viterbese e le novità normative in materia di marchi collettivi e di certificazione”

I lavori saranno introdotti dai saluti di Domenico Merlani, presidente Camera di Commercio Viterbo, e Alberto Grazini, presidente Comitato Gestione e Controllo Marchio Tuscia Viterbese.

A seguire interverranno: Francesco Monzillo, segretario generale Camera di Commercio Viterbo, su “Lo stato dell’arte del Marchio Tuscia Viterbese”; Emanuele_Montelione, consulente in Marchi e Disegni, su “Le novità normative in materia di marchi collettivi e di certificazione”; Tiziana Laureti, docente DEIM – Università degli Studi della Tuscia, su “Lo sviluppo del Marchio Tuscia Viterbese”.

L’aperitivo

Al termine dibattito con il pubblico e i licenziatari e aperitivo a base di prodotti a Marchio Tuscia Viterbese.

“Con questa iniziativa – dichiara Domenico Merlani – vogliamo stimolare consumatori e turisti a scegliere i prodotti tipici di qualità a Marchio Tuscia Viterbese che rappresentano delle vere e proprie eccellenze molto apprezzate sia come regali sia come piatti natalizi”.

Viterbo Golosa 2019

Inoltre le aziende del Marchio Tuscia Viterbese vi aspettano, sempre il prossimo fine settimana a “Viterbo Golosa – Natale 2019”, degustazione dei prodotti enogastronomici delle aziende agricole presenti nel Comune di Viterbo. Si tratta di una manifestazione promossa dall’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Viterbo nella splendida cornice di piazza delle Erbe dalle ore 16 alle 19,30 in cui sarà possibile degustare i prodotti enogastronomici. Queste le aziende a Marchio Tuscia presenti: Gusto di Tuscia by Apifarm, Podere dell’Arco – Az. Agr. Grani Marco e Az. Agr. Grani Giorgio, Lamponi dei Monti Cimini – Az. Agr. Massimiliano Biaggioli, Azienda agricola Chiara Profili, Zootecnica Viterbese, Ara del Re di Federica Ricci, Azienda agricola Biologica Petrignanum, Azienda agricola Fratelli Stefanoni, Società agricola Il Casaletto, Azienda vitivinicola Podere Grecchi.