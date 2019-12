1920-2020, Isola Sacra compie cento anni. Per celebrare questo ‘giubileo’ l’amministrazione comunale di Fiumicino ha organizzato un ricco calendario di eventi. A occuparsene sarà Emilio Patriarca, delegato del sindaco per il centenario.

Le dichiarazioni di Patriarca

“Isola Sacra – spiega Patriarca – è oggi una realtà importantissima di Fiumicino. Per questo il sindaco Montino e tutta l’amministrazione comunale hanno deciso di dedicare a questa località un intero anno di festeggiamenti che ripercorreranno la sua storia. La prima cosa che stiamo facendo è il logo ufficiale che comparirà sulla segnaletica stradale e nella documentazione ufficiale. I loghi saranno disegnati dalle scuole del territori, ne sarà poi scelto uno attraverso una piccola ‘gara’ social”.

“I festeggiamenti – continua Patriarca – dureranno un anno. Per il primo semestre saranno ospitati nella nuova struttura all’interno dell’ex centrale Enel. Mentre per il secondo semestre ricorreremo a location all’aperto, data anche l’importanza che questi avranno. Il tutto sarà accompagnato da manifestazioni che valorizzeranno le tradizioni del territorio, in primis agricoltura che ha sempre caratterizzato Isola Sacra”.

“Voglio sottolineare che sarà adottato un piano di festeggiamenti che prevede il massimo del coinvolgimento delle famiglie che hanno concorso alla nascita, alla formazione e al consolidamento di questo territorio. Voglio ringraziare il sindaco Montino per aver pensato a me e per la sua idea di voler celebrare con una serie di significativi eventi i cento anni di Isola Sacra”.