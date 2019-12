Firenze, edicole: confermati gli sgravi Cosap

È stato confermato anche per il triennio 2020 – 2022 lo sgravio fiscale sulla Cosap (canone di occupazione spazi e aree pubbliche) voluto dal Comune di Firenze per sostenere la ripresa della vendita di giornali e favorire il settore delle edicole nel periodo di crisi.

Importanti novità

Rinnovati quindi gli sgravi Cosap del 70% (rispetto alle aliquote del 2017-le ultime approvate) per i chioschi/edicola di tutta la città, ma con importanti novità. L’applicazione degli sgravi è ora vincolata al fatto che la superficie espositiva di vendita di prodotti dell’editoria (riviste, quotidiani e periodici) risulti prevalente rispetto a prodotti di altro genere e che il contribuente sia in regola con i pagamenti pregressi del canone. Sarà inoltre esente, nel 2020, la Cosap per l’occupazione del suolo pubblico delle civette davanti alle edicole.