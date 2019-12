Di Maio: “Stanziati 165 milioni di euro per l’equiparazione degli stipendi dei Vigili del Fuoco”

Così Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Era da anni che aspettavano questa notizia e finalmente oggi il governo ha raggiunto l’accordo per realizzare quanto promesso. Questi uomini straordinari meritavano da tempo questo riconoscimento di dignità per il servizio che ogni giorno prestano alla Nazione. Grazie a Laura Castelli e Carlo Sibilia per il lavoro svolto e al presidente Conte e al ministro Gualtieri per l’impegno preso. Questa è una vittoria di tutto il governo.