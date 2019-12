Orlando: “Prosegue normalizzazione vita finanziaria del comune”

“In un quadro di corretta dinamica della rappresentanza dialettica della maggioranza e dell’opposizione, il Consiglio Comunale ha approvato un atto che da molti anni non era possibile esaminare da parte di Sala delle Lapidi. Ricordo a tutti che l’anno scorso in questo periodo si parlava ancora di approvazione del bilancio di previsione annuale e non di approvazione dell’assestemento.

Normalizzazione in atto

Continua quindi un percorso di normalizzazione della vita finanziaria del Comune, siapure in presenza di atteggiamenti e atti dei Revisori dei Conti che meritano certamente un approfondimento in ogni sede competente. Il voto di stanotte ha definito e confermato la maggioranza ed i suoi confini, così come ha confermato l’importanza dell’esercizio, da parte dell’Organo consiliare, della propria indispensabile funzione programmatoria.”