Mussolini: “Ostia: allarme amianto in due scuole”

Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, in una nota evidenzia lo stato di pericolosità due scuole lidensi realizzati con amianto.

«Bambini e ragazzi messi quotidianamente a rischio amianto. E’ quanto sembrerebbe accadere in due istituti scolastici di Ostia, quartiere Stella Polare. Il nido comunale “Coralli” e l’istituto comprensivo primario e secondario “Via Mar dei Caraibi”, infatti, confinano con un edificio degli anni ’70 che, oltre a essere ormai da anni fatiscente e pericolante, è stato realizzato con questa fibra killer.

Per il controllo, la demolizione e la messa in sicurezza di questo immobile sembra che siano stati stanziati circa 250.000 euro, ma finora l’amministrazione capitolina non si è ancora attivata per la predisposizione di interventi, oltremodo necessari e urgenti. E’ proprio per sollecitare questi provvedimenti che ho presentato un’interrogazione urgente a Sindaco e assessore competente: l’amianto, messo al bando con una legge del 1992, rappresenta infatti un pericolo per l’essere umano da non sottovalutare.

Se quanto emerso corrispondesse in toto, sarebbe di una gravità estrema. A maggior ragione auspico un intervento immediato da parte dell’amministrazione, che deve dire chiaramente se e in quali tempi effettuerà gli opportuni controlli sull’edificio in questione. Ne va della salute dei cittadini».