Rifiuti, Califano: “No al raddoppio di Maccarese”

È vero, la questione rifiuti viene da lontano, ognuno di noi ha la sua responsabilità, ma ognuno di noi e tutti i territori Roma compresa negli anni hanno fatto tantissimo. Quando abbiamo chiuso la discarica di Malagrotta, con Marino, c’era un piano rifiuti condiviso che è stato gettato alle ortiche dall’amministrazione Raggi. C’ha vinto una campagna elettorale la Raggi dicendo che aveva un progetto sui rifiuti per Roma. E ora che la Capitale d’Italia è al collasso e il suo piano è un bluff qual è la scusa? Che la colpa è di c’era prima? O che Roma ha avuto sul proprio territorio Malagrotta? Ma perché Malagrotta non confina con Fiumicino, Anguillara, Bracciano e via dicendo? E quei territori che hanno fatto?

E ora la soluzione per la Raggi qual è? Affermare che Colleferro ha appena 20mila abitanti rispetto ai 2.5 milioni di Roma e quindi è giusto prorogare la discarica e ospitare i rifiuti di Roma? Che Fiumicino ha 85mila abitanti e quindi va raddoppiato l’impianto Ama di Maccarese, come chiede il centrodestra qui in Regione? O mandare l’indifferenziato a Civitavecchia?

Dice che non vuole ordinanze calate dall’alto. Ma perché lei che ha fatto con Civitavecchia? Perché non ha parlato con i sindaci dei Comuni della Provincia come ha fatto con i suoi minisindaci ieri per dire no all’ipotesi Falconiana?

Perché non dice una parola sulla questione ama di Maccarese che ha triplicato la sua capacità e che non è nato per i rifiuti mercatali di Roma ma per altro. Un sito che è in piena riserva e che lì nemmeno ci può stare. Tre anni fa parlava di fare barricate lì e oggi triplica la trasferenza.

L’emergenza rifiuti non si risolve con le sfide o con dichiarazioni al limite dell’indecenza, ma con il buonsenso.